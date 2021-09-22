Özgürlüklerine kavuştular: Ölmek üzereyken bulunmuşlardı

Arjantin’de soğuk ve açlıktan ölmek üzereyken bulunan 14 penguen, rehabilitasyonlarının ardından okyanusa bırakıldı. Genellikle Arjantin ve Şili kıyılarında yaşayan, sayıları 3 milyonu aşan Macellan penguenleri isimlerini, Portekizli denizci ve kaşif Ferdinand Macellan’dan alıyor.
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NTV 22.09.2021 - 13:00| Son Güncelleme : 22.09.2021 - 13:08
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