Pacaya Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı
Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik yaklaşık 1 aydır sürüyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar, yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bölge sakinlerinden tahliye için hazır olmaları istendi.
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NTV 30.03.2021 - 12:16| Son Güncelleme : 30.03.2021 - 12:29
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