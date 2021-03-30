Pacaya Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar yerleşim yerlerine ulaştı

Latin Amerika ülkelerinden Guatemala'da yer alan 2 bin 552 metre yükseklikteki Pacaya Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik yaklaşık 1 aydır sürüyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar, yakınlardaki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bölge sakinlerinden tahliye için hazır olmaları istendi.

NTV 30.03.2021 - 12:16 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 12:29

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