Pakistan’da can kaybı bini aştı

Pakistan’da günlerdir etkili olan Muson yağmurları sel felaketine neden oldu. 30 milyondan fazla insanın etkilendiği afette hayattını kaybedenlerin sayısı binin üzerinde... Başbakan Şahbaz Şerif’in yardım çağrısını Türkiye yanıtsız bırakmadı. Yardım malzemesi taşıyan iki uçak Pakistan’a ulaşırken, iki uçağın daha Ankara’dan hareket ettiği bildirildi.
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