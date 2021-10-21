Pakistan'da korkunç patlama: 2 ölü

Pakistan’ın Lahor kentindeki bir fabrikada patlama meydana geldi. Kazanda meydana gelen patlamanın ardından gökyüzüne dev bir alev topu yükseldi. Patlamada bir fabrika çalışanıyla yoldan geçen bir kişi hayatını kaybetti. Fabrika kullanılamaz hale gelirken patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.
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