Panik yapmadı, hayatı kurtuldu

Kuzey İtalya’daki bir dağlık bölgede ailesi ile yürüyüş yaparken 12 yaşındaki çocuğun karşısına ayı çıktı. Alessandro isimli çocuk aile büyüklerinin ‘Ayıya sırtını verme, ayı kendi işine bakıyor sen yürü’ telkinleri ile hareket ederken paniğe kapılmadı. Ve hayatı kurtuldu.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 27.05.2020 - 11:27| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 11:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.