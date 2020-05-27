Panik yapmadı, hayatı kurtuldu

Kuzey İtalya’daki bir dağlık bölgede ailesi ile yürüyüş yaparken 12 yaşındaki çocuğun karşısına ayı çıktı. Alessandro isimli çocuk aile büyüklerinin ‘Ayıya sırtını verme, ayı kendi işine bakıyor sen yürü’ telkinleri ile hareket ederken paniğe kapılmadı. Ve hayatı kurtuldu.

ntv.com.tr 27.05.2020 - 11:27 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 11:56

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