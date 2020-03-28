Papa yağmur altında dua etti

İtalya'da corona virüs vaka ve ölümleri yeniden yükselişe geçti. Bir günde 969 kişinin öldüğü ülkede toplam can kaybı 9 bin 134'e ulaştı. Papa Francis ise salgının sona ermesi için dua etti. Ancak Papa o anlarda meydanda yalnızdı...
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NTV 28.03.2020 - 10:09| Son Güncelleme : 28.03.2020 - 11:35
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