Papa'nın corona virüs testi negatif çıktı

Corona virüs salgınında toplam vaka sayısı 91 binin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 100'ün üzerine çıktı. İtalyan basını Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in corona virüs testinin negatif çıktığını duyurdu. Antarktika dışında virüs görülmeyen kıta kalmadı. Ukrayna'da ilk virüs vakası tespit edildi. İşte ölümcül salgında son durum...

NTV 04.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 04.03.2020 - 09:45

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