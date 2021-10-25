Para taşıyan helikopter acil iniş sırasında düştü

Libya’da para taşıyan bir helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle düştü. Kaza Terhune kentinde yaşandı. 40 milyon dinar taşıyan helikopterin pilotu, şiddetli fırtına yüzünden stadyuma acil iniş yapmak istedi. Ancak pilotun kontrolü kaybetmesiyle helikopter devrildi. Kazada pilot ve yardımcısının hafif yaralandığı açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 09:53 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 10:01

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