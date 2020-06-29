“Rusya, ABD askerlerini öldürmeleri için Taliban'a para verdi" iddiası
Rusya'nın Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasıyla ilgili gelişmeler sürüyor. Yeni bir iddia ortaya atan Washington Post gazetesine göre, Rusya'nın Taliban'a para teklifi bazı Amerikan askerlerinin ölümüne yol açtı.
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NTV 29.06.2020 - 11:49| Son Güncelleme : 29.06.2020 - 13:34
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