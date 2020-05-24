Paralimpik yüzücü köpek balığı ile burun buruna geldi
İspanya'nın Malaga şehrinde denize giren bir paralimpik yüzücünün köpek balığıyla burun buruna geldiği anlar böyle kaydedildi. Corona virüs nedeniyle sakin günler yaşayan denizlerde vahşi yaşam kendini daha rahat göstermeye başladı. Paralimpik yüzücüyle birlikte yüzen bu 6 metre uzunluğundaki dev köpekbalığı bu ay İspanya sahillerinde görülen üçüncü köpek balığı oldu.
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24.05.2020 - 13:06| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 13:42
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