Paris metrosu robota emanet

Robotlar giderek hayatımıza daha fazla dahil oluyor. Son olarak Paris'te metro hattının bakımı için bir robot görev yapmaya başladı. Paris Ulaşım İdaresi, robot personelini 110 bin dolara satın aldı. 40 kilo ağırlığında ve boyu bir metreden az olan Perceval isimli robot, girilmesi zor yerlere ulaşabiliyor.

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