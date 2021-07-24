Paris sokakları karıştı

Fransa'da sağlık kartı uygulaması planı sebebiyle sokaklar karıştı. Paris'te protestocular polisle karşı karşıya geldi. Güvenlik güçleri eylemcilere basınçlı su ve gözyaşartıcı bombalarla müdahale etti.

NTV Haber 24.07.2021 - 23:29 | Son Güncelleme : 24.07.2021 - 23:34

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