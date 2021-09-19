Paris'te nefes kesen gösteri

Fransa’nın başkenti Paris nefes kesen bir akrobasi gösterisine ev sahipliği yaptı. Ünlü Fransız akrobat Nathan Paulin, son gösterisi için Eyfel Kulesi’ni sçeti ve yerden 70 metre yüksekte, yalnızca 2,5 santimetre genişliğindeki bir ipin üzreinde 600 metre yürüdü.
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NTV 19.09.2021 - 10:40| Son Güncelleme : 19.09.2021 - 10:48
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