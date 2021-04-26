Paris'teki açık hava partisinde virüs unutuldu

Can kayıplarının 100 bini aştığı, enfekte sayısının 5 buçuk milyona dayandığı Fransa’da yüzlerce kişi yasaklara aldırış etmeden parti yaptı. Başkent Paris’teki bir parkta toplananlar maskeyi de sosyal mesafeyi de hiçe sayıp eğlendi. Güvenlik görevlileri kalabalığı dağıtmakta hayli güçlük çekti.
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NTV 26.04.2021 - 12:30| Son Güncelleme : 26.04.2021 - 13:19
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