Parka gitmek serbest, oynamak yasak

İngiltere'de corona virüs önlemleri kapsamında insanlar günde iki kere sokağa çıkabiliyor. Ancak bu izin koşma ve yürüme gibi temel aktivitelerle sınırlı. Parklar sosyal mesafe şartıyla kullanıma açık ama içindeki aletler değil. NTV Londra muhabiri Gökhan Bozkurt kullanıma kapatılan parklardaki sosyal aktiviteleri aktardı.
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NTV 04.05.2020 - 11:12| Son Güncelleme : 04.05.2020 - 11:24
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