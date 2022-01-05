Pasifik Okyanusu’nda bir Türk: Okyanusun ortasından NTV'ye bağlandı

Motorsuz ve yelkensiz bir kayıkla, kendi kas gücünü kullanarak Atlas, Hint ve Pasifik okyanuslarını aşmayı başaran tek kişi olan Erden Eruç, yeni bir yolculuğa başladı. 22 Haziran’da Amerika’nın Kaliforniya eyaletinden kanoyla yola çıkan Eruç’un hedefi Pasifik Okyanusu’nu bir kez daha geçerek Hong Kong’a ulaşmak. Eruç yolculuğunu okyanusun ortasından NTV’ye anlattı. (Haber:Ahmet Örsoğlu)

Haberler - NTV 05.01.2022 - 09:58 | Son Güncelleme : 05.01.2022 - 10:13

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