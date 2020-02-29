"Patriot'ları Erdoğan'la konuşuyoruz"

ABD Başkanı Trump, Patriot hava savunma sistemlerine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuklarını söyledi. Trump, NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay'ın Patriot'larla ilgili sorusu üzerine "Tam da sormuş olduğun bu soruyu biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşüyoruz" dedi. Günay, açıklamaların ayrıntılarını canlı yayında aktardı.
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NTV Haber 29.02.2020 - 22:58| Son Güncelleme : 29.02.2020 - 23:06
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