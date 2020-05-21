Pentagon'un aşı görüşü Trump'la çelişti

ABD'de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 94 bini geçti. Vaka sayısı ise bir buçuk milyonun üzerinde. Savunma Bakanlığı Pentagon, virüse karşı geliştirilen aşı için 2021 yazını işaret etti. New York'ta virüse karşı, toplu taşıma araçları için ultraviyole lambalı çözüm geliştirildi. Florida'dan da önlemlerin hiçe sayıldığı görüntüler geldi.

NTV 21.05.2020 - 08:00 | Son Güncelleme : 21.05.2020 - 08:49

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