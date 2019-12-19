Peru'da Down sendromlu milletvekili adayı seçmenlerden oy istiyor

Peru'da 2020 genel seçimlerinde Parlamento'ya girmeye çalışan 27 yaşındaki Down sendromlu genç, hem siyasi rakipleriyle hem de önyargılarla mücadele ediyor. Amacıysa halkın sesi olmak. İşte ayrıntılar... (Dünyanın Haberi, NTV)

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