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Peru'da taraftarlar birbirine girdi: 2 ölü, 9 yaralı
21.02.2019 - 06:29

Peru’nun en popüler iki futbol takımı Alianza Lima ile Universitario taraftarları başkent Lima’da birbirine girdi. Ateşli silah, pala ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Bir iddiaya göre olaylar, bir grup Universitario taraftarının, kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Miguel Iglesias Caddesi'nde bir araya gelmesiyle başladı. Durumdan haberdar olan Alianza Lima taraftarları, silahlarını kuşanarak, kutlamaların yapıldığı yere gidince olaylar patlak verdi. Polis 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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