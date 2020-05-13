Peru'da tedbirlere uymayan sokak sanatçıları gözaltına alındı

Virüs Güney Amerika'da da yayılıyor. Peru'da karantina tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle sokak sanatçıları gözaltına alındı. Bolivya'da karantinanın uzatılmasına karşı çıkan göstericiler polisle çatıştı. Kolombiya'da ise yüzlerce mahkum virüse yakalandı.
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NTV 13.05.2020 - 14:09| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 15:15
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