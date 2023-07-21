Peru'daki Ubinas Yanardağı’nda 2 yeni patlama
Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima’nın yaklaşık bin 200 kilometre güneydoğusundaki Moquegua bölgesinde bulunan Ubinas Yanardağı'nda yeni patlamalar meydana geldi. Peru Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi (COEN) tarafından yayınlanan rapora göre Ubinas Yanardağı’nda bugün yerel saatle 00.56 ve 09.22 sıralarında 2 yeni patlama gerçekleşti ve patlamalar sonucu oluşan yoğun duman kitlesi 5 bin metre yüksekliğe kadar ulaştı.
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