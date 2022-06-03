Pilotlar uyudu, terör alarmı verildi

ITA Havayolları'na ait bir yolcu uçağı ile Fransa semalarında bir saatten uzun süre telsiz bağlantısı kesildi. Savaş uçakları terör alarmına geçerken, pilotların uyuduğu tespit edildi. Olayın ayrıntılarını NTV Milano Muhabiri Şeyda Canepa anlattı.

Haberler - NTV Haber 03.06.2022 - 03:39 | Son Güncelleme : 03.06.2022 - 03:48

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