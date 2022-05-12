Pilotu bayılan uçağı yolcu indirmeyi başardı

ABD’nin Florida eyaletinde bir pilot uçuş sırasında bayılınca uçağı yolcu indirdi. Pilotun iniş yapamayacağını anlayan yolcu, ‘‘Burada ciddi bir durum var, pilotum kendinden geçti’’ diyerek telsizle yardım istedi. Uçağın yerini belirleyen hava trafik kontrol ekibi, yolcuya direktifler vererek piste yönlendirdi. Daha önce hiçbir uçuş tecrübesi bulunmayan yolcu, tek motorlu Cessna tipi uçağı indirmeyi başardı.
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