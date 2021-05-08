Pink Floyd'un solisti Waters'tan İsrail'e tepki

Ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Mescid-i Aksa baskını nedeniyle İsrail'e tepki gösterdi. İsrail'i 'apartheid' (ırkçı) bir devlet olarak niteleyen Waters sosyal medyadan, "Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" paylaşımında bulundu.
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NTV 08.05.2021 - 14:25| Son Güncelleme : 08.05.2021 - 14:38
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