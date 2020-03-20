Piste çıkarak inişlere engel oldular (Ekvador'da virüs endişesi)
Corona virüs tehlikesi ve yarattığı korku Ekvador'da bu sıradışı manzaraya yol açtı. Ekvador'un ticaret ve sanayi kenti Guayaquil'de havalimanı pisti polis ve ulaştırma araçlarıyla bloke edildi. Nedeni, uyarılara rağmen Avrupa'dan gelmekte olan yolcu ve kargo uçaklarının inişini engellemek. Bu görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Ekvadorlular; "Yetkililer ülkemizi utandırıyorlar" şeklinde eleştiride bulundular. Görüntüler ise pist etrafında uçan polis helikopterinden çekilmiş. (Dünyanın Haberi, NTV)
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20.03.2020 - 16:57| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 17:12
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