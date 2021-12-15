Piyasalarda gözler FED'in faiz kararında

Yarın Merkez Bankazı faiz kararını açıklayacak. Öncesinde ekonomi başlığında merak edilen bir karar daha var. ABD Merkez Bankası FED'in alacağı karar piyasaları nasıl etkileyecek, ekonomistlerin beklentileri neler? Ayrıntıları NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay, canlı yayında aktardı.

Haberler - NTV 15.12.2021 - 20:11 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 20:17

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