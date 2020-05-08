Plajlarda iplerle sosyal mesafe ayarı

Corona virüs salgınıyla birlikte yaşam alanlarımızda pek çok değişiklik olacak. Turizm sezonu başlarken özellikle otellerde ve plajlarda yaşanacak değişiklikler hakkında uluslararası yönergeler yayımlanmaya başlandı.
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ntv.com.tr 08.05.2020 - 17:54| Son Güncelleme : 08.05.2020 - 18:00
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