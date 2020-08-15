Plastik ördeğini kimseyle paylaşamıyor

ABD'nin Florida eyaletindeki Clearwater Akvaryumu'nda iki 'ördek tutkunu' hayvan bir araya geldi. Instagram fenomeni Kevin isimli Golden Retriever cinsi köpek ile akvaryumun sakinlerinden Winter isimli yunus, akvaryum görevlisi eşliğinde suda oyuncak ördek ile saatlerce oynadı. O ilginç anlar kameraya böyle yansıdı.

NTV 15.08.2020 - 15:50 | Son Güncelleme : 15.08.2020 - 16:03

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