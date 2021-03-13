Polis kurşunların hedefi oldu

ABD’de polis, şüpheli bir aracı durdurdu. Polisler ile şüpheli aracın sürücüsü Nika Nicole Holbert arasında tartışma yaşandı. Holbert'in sözlerine öfkelenen polis elektro şok tabancasını kullandı. Olay esnasında şüpheli aracın sürücüsü Holbert polislerden Josh Baker'e aracındaki silah ile ateş açtı. Polis ekiplerinden kaçmayı başaran şüpheli olay yerinden uzaklaştığı sırada trafik kazası geçirdi. Siyahi kadının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, polis memuru Josh Baker’in hastanede tedavi altında olduğunu ve durumunun iyi olduğunu belirttiler.
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NTV 13.03.2021 - 17:31| Son Güncelleme : 13.03.2021 - 17:49
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