Polis memuru üzerine hızla gelen araçtan kıl payı kurtuldu
ABD'nin Virginia eyaletinde 17 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüjü aşarak karşı yola doğru sürüklenip trafik kontrolü için çevrilen araca çarptı. Kontrolü yapan polis memuru, üzerine doğru sürüklenen aracı fark ederek kazadan kıl payı kurtuldu.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.