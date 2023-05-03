Polis memuru üzerine hızla gelen araçtan kıl payı kurtuldu

ABD'nin Virginia eyaletinde 17 yaşındaki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüjü aşarak karşı yola doğru sürüklenip trafik kontrolü için çevrilen araca çarptı. Kontrolü yapan polis memuru, üzerine doğru sürüklenen aracı fark ederek kazadan kıl payı kurtuldu.

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