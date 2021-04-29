Polis üzerine kırık şişeyle yürüyen saldırganı bacağından vurdu
Polonya'da benzin istasyonundaki bir adam, etrafa tekme savurup küfür etmeye başlayınca polis çağrıldı. Ekibin gelmesiyle daha da sinirlenen adam, elindeki şişeyi kırarak polise saldırdı. Uyarı ateşine rağmen saldırganın üzerine geldiğini gören polis, üçüncü kez açtığı ateşle adamı bacağından vurdu. Saldırgana ilk müdahaleyi yine onu vuran polis memuru yaptı. Varşova Emniyet Müdürlüğü, hastanede yapılan muayenede saldırganın bulaşıcı hastalık taşıdığının belirlendiğini, bu sebeple onu vuran polisin de hastanede müşahede altına alındığını açıkladı.
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NTV 29.04.2021 - 16:10| Son Güncelleme : 29.04.2021 - 16:52
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