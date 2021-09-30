Polis, yanan arabanın sürücüsünü böyle kurtardı

ABD’nin California eylatinde yanan arabadaki baygın sürücüyü bir polis memuru kurtardı. Koşarak araca yaklaşan Pedro Garcia, sürücüyü sürükleyerek araçtan uzaklaştırdı. Göreve 8 ay önce başlayan polis, ‘‘Onu kurtardığım için çok mutluyum. Aklımdan geçen, hemen çıkarmam gerektiğiydi. Ne kadar hızlı olursam o kadar iyi olacağını biliyordum’’ dedi.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 30.09.2021 - 10:31| Son Güncelleme : 30.09.2021 - 10:42
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.