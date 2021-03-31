Çete lideri polisle 9 saat çatıştı (Yakalanmamak için evini ateşe verdi)
Rusya’da silah kaçakçılığı yapan bir çetenin lideri, polisle 9 saat boyunca çatıştı. Otomatik silahlarla saatlerce polise ateş açan 61 yaşındaki Vladimir Bordanov, yakalanmamak için evini ateşe verdi. Polise el bombası da atan çete liderini yakalamak için gün boyunca mahalleye takviye kuvvet geldi. 9 saatin sonunda Vladimir Bordanov'un evindeki yangında öldüğü açıklandı.
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ntv.com.tr 31.03.2021 - 11:07| Son Güncelleme : 31.03.2021 - 11:31
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