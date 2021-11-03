Polisten kaçarken kaza yaptı: Yakalanmamak için nehre atladı

Amerika Birleşik Devletleri filmleri aratmayan bir polis kovalamacasına sahne oldu. Çalıntı araçla polisten kaçan bir şüpheli, köprüde kaza yaptı. Yakalanacağını anlayan adam, köprüden nehre atladı. Yüzerek kıyıya çıkmaya çalışan şüpheliyi polis tekneyle kıskıvrak yakaldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan 37 yaşındaki şüpheli gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldü.

Haberler - ntv.com.tr 03.11.2021 - 10:43 | Son Güncelleme : 03.11.2021 - 10:49

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