Polisten kaçarken yoldaki araçlara çarparak durdu

ABD'de meydana gelen çılgın kovalamaca, polisler ve olaya tanık olanlar için beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Verilen bilgilere göre, bir aracın bölge şerifinin aracına çarpıp kaçması üzerine polis söz konusu aracın peşine düştü. Polisten kaçarken yoldaki birçok araca çarpan sürücü durmak zorunda kalınca, emniyet güçleri arasında gergin bir bekleyiş başladı. Araca plastik mermi ile ateş açan emniyet güçleri sonuç alamadı. Şüphelinin bulunduğu araca, zırhlı polis aracı ile yaklaşarak arabanın içine göz yaşartıcı bomba atan polis ekipleri ise beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Aracın arka kapısından dokuz yaşlarında bir kız çocuğu indi. Aracı kullanan 30’lu yaşlarındaki şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

NTV 11.03.2021 - 16:47 | Son Güncelleme : 11.03.2021 - 17:04

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