Polisten kaçmaya çalışırken takla attılar

Arjantin’de hırsızlarla polis arasında film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Soymaya çalıştıkları evin sahibinin polisi çağırması üzerine araçla kaçmaya başlayan hırsızlar takla attı. Gece yarısı onlarca polis sokaklarda ateş açarak hırsızları yakalamaya çalıştı. Kovalamaca sonunda yakalanan üç hırsız ile evinde gözaltına alınan arkadaşları tutuklandı.
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ntv.com.tr 21.08.2021 - 11:16| Son Güncelleme : 21.08.2021 - 11:28
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