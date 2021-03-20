Polisten kaçtı üst geçitten yuvarlandı

ABD'nin Utah eyaleti. Alkol ve madde etkisi altında araç kullandığından şüphelenilen kişinin aracı üst geçitten aşağı yuvarlandı ve alev aldı. polisler 35 yaşındaki Dustin Scott Butterfield adlı şüpheliyi alev alan aracın içinden kurtardı. Bacağında kırık olan ve vücudunda yaralanmalar olan butterfield hastaneye kaldırıldı. Kırmızı ışkta geçme, polisin dur ihtarına uymama, okul servisinin geçişinde durmama ve alkol etkisi altında araç kullanma suçlarından yargılanacak.
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NTV 20.03.2021 - 17:08| Son Güncelleme : 20.03.2021 - 17:19
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