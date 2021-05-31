Polonya ve Litvanya arasına 'sanal kapı' kuruldu

Polonya ve Litvanya arasına, gerçek zamanlı iletişim için ‘sanal kapı’ kuruldu. Böylece 600 km uzaklıktaki Lublin ve Vilnius kentlerinde yaşayanlar birbirlerini gerçek zamanlı görebiliyor. Projenin organiztörleri ‘‘Pandeminin dayanışma ve komşuluk ilişkilerini unutturmasına izin vermemeliyiz. Sanal kapı sınırlarımızı aşıp birbirimizin gözünün içine bakmak için büyük bir fırsat’’ diyor.

NTV 31.05.2021 - 15:07 | Son Güncelleme : 31.05.2021 - 15:19

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