Porto Riko’yu Fiona Kasırgası vurdu

Porto Riko’nun güneybatı kıyısını Fiona Kasırgası vurdu. Kasırga nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken adanın tamamında elektrik kesildi. 3 milyonu aşkın kişinin elektriksiz kaldığı adada kasırga, önüne ne geldiyse sürükledi. İşte Fiona Kasırgası’nın bir köprüyü sürüklediği anlar...
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