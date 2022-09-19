Porto Riko’yu Fiona Kasırgası vurdu

Porto Riko’nun güneybatı kıyısını Fiona Kasırgası vurdu. Kasırga nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken adanın tamamında elektrik kesildi. 3 milyonu aşkın kişinin elektriksiz kaldığı adada kasırga, önüne ne geldiyse sürükledi. İşte Fiona Kasırgası’nın bir köprüyü sürüklediği anlar...

Haberler - Reuters 19.09.2022 - 15:05 | Son Güncelleme : 19.09.2022 - 15:17

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