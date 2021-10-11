Prag metrosunda boyalı saldırı: Yolcular müdahale etti

Çekya’nın başkenti Prag’da 10 kişilik bir grup metro vagonlarını sprey boyalarla boyadı. Metronun hareket etmemesine sinirlenen yolcular gruba tepki gösterdi. Sözlü tartışma kavgaya dönüştü ve yolcular tekme atarak gruptakileri durdurmaya çalıştı. İstasyona polisin gelmesiyle grup kaçıp gitti.

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 10:05 | Son Güncelleme : 11.10.2021 - 10:11

DÜNYA HABERLERİ