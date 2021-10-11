Prag metrosunu spreyle boyadılar

Çekya’nın başkenti Prag’da yaklaşık 10 kişilik bir grup hareket etmesini engelledikleri metronun vagonlarını sprey boyalarla boyadı. Vagonlarda bekleyen yolculardan bazıları ise olaya tepki göstermek için dışarı çıktı. Yolcular ve saldırganlar arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekmelerle saldırdı. Prag Polis Sözcüsü Violeta Siristova, “Durumu haber alır almaz hemen devriyelerimizi olay yerine yönlendirdik fakat saldırganlar kaçmıştı" dedi. Sosyal medyada boyalı saldırı seçim sonuçları ile bağdaştırılsa da olayın neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.
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