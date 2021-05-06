Prens koruma altındaki ayıyı öldürdü (Av için 7 bin euro ödedi)

Liechtenstein prensi, Romanya’da çıktığı avda koruma altıdaki bir ayıyı öldürünce Avrupa’nın gündemine oturdu. 17 yaşındaki Arthur adlı ayının Avrupa’nın en büyük boz ayısı olduğu ve insanların olduğu bölgeye hiçbir zaman yaklaşmadığı belirtildiyor. Çevre kuruluşları olaya büyük tepki gösterirken, Romanya Çevre Bakanlığı ayının vurulmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

NTV 06.05.2021 - 15:29 | Son Güncelleme : 06.05.2021 - 16:19

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