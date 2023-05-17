Prenses Diana'yı hatırlatan olay: Kovalamaca 2 saat sürdü
İngiliz Kraliyet ailesinden Prenses Diana'nın ölümünü akıllara getiren bir açıklama geldi. ABD'ye yerleşen Prens Harry ile oyuncu eşi Meghan Markle'ın, araçlarının peşine takılan paparazzi sebebiyle ölümle burun buruna geldiği açıklandı. Galler Prensesi Diana, 1997 yılında fotoğrafçılardan kaçmak isterken Paris'teki bir araba kazasında hayatını kaybetmişti.
Ayrıntıları NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay aktardı.
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