Pirinç taneleriyle sanat

ABD Teksas'ta ergoterapi uzmanı olan Alissa Teo, sosyal medyada başka insanların havaya pirinç attığı videoları izledikten sonra ortaya kendi sanatını çıkarmaya karar verdi. İşi gereği elinin altında bolca bulunan pirinç taneleri ile çizgi film ya da popüler kültür karakterlerinden sporculara kadar pek çok farklı konuda resim yapıyor. Teo'nun pirinçten tasarımlarının yapımı 15 dakika ya da 1 saate yakın sürüyor. Ortaya çıkardığı eserlerini Tiktok hesabından paylaşan Teo'nun videoları izlenme ve paylaşım rekorları kırıyor.
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NTV 31.03.2021 - 17:04| Son Güncelleme : 31.03.2021 - 17:33
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