Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Arnavutluk'ta daha büyük bir deprem olabilir

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

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