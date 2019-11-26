Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Arnavutluk'ta daha büyük bir deprem olabilir
Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde en az 3 kişi hayatını kaybetti. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, NTV canlı yayınında konuya ilişkin soruları yanıtladı.
26.11.2019 - 09:33| Son Güncelleme : 26.11.2019 - 09:35
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