Putin ve Şi'nin "ölümsüzlük" sohbeti
Çin'de, İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik Cephesi'nin sona ermesinin 80'inci yıldönümü törenlerinde "açık mikrofon" olayı da çok konuşuldu. Törenin onur konuğu Rus lider Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konuşması, açık kalan mikrofondan duyuldu. Sohbetin konusu uzun yaşam ve ölümsüzlük üzerineydi. Tören için kürsüye doğru yürüyen ikiliden Putin'in tercümanın, "İnsan organları sürekli olarak nakledilebilir. Ne kadar uzun yaşarsanız, o kadar gençleşir, hatta ölümsüzlüğe erişebilirsiniz" dediği duyuluyor. Şi Cinping ise, "Bazıları bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini öngörüyor." yanıtını veriyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Vladimir Putin
- Çin