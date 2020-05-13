Kremlin Sözcüsü Peskov da corona virüse yakalandı

Rusya'da günde 10 binin üstünde yeni vaka açıklanıyor. Ve virüs artık Kremlin Sarayı'nda da iyice yayılmaya başladı. Öyle ki, Putin'e en yakın isimlerden biri olan Kremlin Sözcüsü Peskov da corona virüse yakalandığını açıkladı.
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NTV 13.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 13.05.2020 - 09:55
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