Putin’in kararı Ukrayna’da nasıl yankılandı?

Dünyanın gözü kulağı Rusya-Ukrayna sınırında... Rusya'nın iki ayrılıkçı bölgenin bağımsızlığını tanımasıyla birlikte Putin adımını attı. Batı’nın karşı adımlarıyla ilgili kararlar da açıklanmaya başladı. Peki Ukrayna’da durum ne? NTV ekibinden Burak Özcan Harkov şehrinden izlenimlerini aktardı.

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 17:19 | Son Güncelleme : 22.02.2022 - 17:37

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