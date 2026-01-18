Rakka'nın Tabka ilçesinde terör örgütü YPG/SDG'nin kullandığı hapishane görüntülendi
18.01.2026 10:54
AA
Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriyeli askerler eşliğinde terör örgütü YPG/SDG'nin Rakka iline bağlı Tabka'da hapishane içerisinde bulunan koridorları, koğuşları, hücreleri ve terk edilmiş eşyaları görüntüledi.
